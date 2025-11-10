Bull God Harga Hari Ini

Harga langsung Bull God (BULLGOD) hari ini ialah --, dengan 10.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BULLGOD kepada USD penukaran adalah -- setiap BULLGOD.

Bull God kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 158,065, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BULLGOD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BULLGOD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BULLGOD dipindahkan -0.94% dalam sejam terakhir dan -33.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bull God (BULLGOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.07K$ 158.07K $ 158.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 158.07K$ 158.07K $ 158.07K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

