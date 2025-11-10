Tokenomik Bull God (BULLGOD)
Bull God (BULLGOD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bull God (BULLGOD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Bull God (BULLGOD) Maklumat
Bull God is a community-driven meme token built on the Base blockchain that blends mythology, culture, and digital branding. Designed as a movement rather than a typical meme coin, Bull God symbolizes resilience and optimism during market cycles. The project introduces multiple utilities including mascot marketing for real-world brand collaborations, NFT-based blind-box collectibles with rarity tiers, and transparent community engagement through regular AMAs and a doxxed YouTube channel. Revenue from campaigns flows directly into the treasury to sustain long-term growth, while real-world partnerships aim to bring the Bull God brand into mainstream industries. Its design emphasizes transparency, creativity, and cultural symbolism to unite crypto communities under a single emblem of growth and belief.
Tokenomik Bull God (BULLGOD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bull God (BULLGOD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BULLGOD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BULLGOD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BULLGOD, terokai BULLGOD harga langsung token!
