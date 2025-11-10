Bull Pepe Harga Hari Ini

Harga langsung Bull Pepe (BULLPEPE) hari ini ialah $ 0.00001122, dengan 3.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BULLPEPE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001122 setiap BULLPEPE.

Bull Pepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,222.42, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BULLPEPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BULLPEPE didagangkan antara $ 0.00001059 (rendah) dan $ 0.00001129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00088808, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000894.

Dalam prestasi jangka pendek, BULLPEPE dipindahkan +0.67% dalam sejam terakhir dan -3.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bull Pepe (BULLPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bull Pepe ialah $ 11.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BULLPEPE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.22K.