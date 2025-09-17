BULLIEVE (BULLIEVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00321065$ 0.00321065 $ 0.00321065 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.65% Perubahan Harga (1D) +11.40% Perubahan Harga (7D) +68.82% Perubahan Harga (7D) +68.82%

BULLIEVE (BULLIEVE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BULLIEVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BULLIEVE sepanjang masa ialah $ 0.00321065, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BULLIEVE telah berubah sebanyak +1.65% sejak sejam yang lalu, +11.40% dalam 24 jam dan +68.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BULLIEVE (BULLIEVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 846.24K$ 846.24K $ 846.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 846.24K$ 846.24K $ 846.24K Bekalan Peredaran 999.58M 999.58M 999.58M Jumlah Bekalan 999,584,626.2 999,584,626.2 999,584,626.2

Had Pasaran semasa BULLIEVE ialah $ 846.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BULLIEVE ialah 999.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999584626.2. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 846.24K.