Bulls vs Bears Harga Hari Ini

Harga langsung Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) hari ini ialah $ 0.00001248, dengan 1.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BULLSVSBEARS kepada USD penukaran adalah $ 0.00001248 setiap BULLSVSBEARS.

Bulls vs Bears kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,481.05, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BULLSVSBEARS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BULLSVSBEARS didagangkan antara $ 0.00001203 (rendah) dan $ 0.0000125 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013281, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000658.

Dalam prestasi jangka pendek, BULLSVSBEARS dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -15.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.48K$ 12.48K $ 12.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.48K$ 12.48K $ 12.48K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bulls vs Bears ialah $ 12.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BULLSVSBEARS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.48K.