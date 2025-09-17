BULLSHARK (BSHARK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005425 $ 0.00005425 $ 0.00005425 24J Rendah $ 0.00006069 $ 0.00006069 $ 0.00006069 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005425$ 0.00005425 $ 0.00005425 24J Tinggi $ 0.00006069$ 0.00006069 $ 0.00006069 Sepanjang Masa $ 0.00814924$ 0.00814924 $ 0.00814924 Harga Terendah $ 0.00003723$ 0.00003723 $ 0.00003723 Perubahan Harga (1J) +1.07% Perubahan Harga (1D) +11.33% Perubahan Harga (7D) +24.69% Perubahan Harga (7D) +24.69%

BULLSHARK (BSHARK) harga masa nyata ialah $0.00006039. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSHARK didagangkan antara $ 0.00005425 rendah dan $ 0.00006069 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSHARK sepanjang masa ialah $ 0.00814924, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003723.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSHARK telah berubah sebanyak +1.07% sejak sejam yang lalu, +11.33% dalam 24 jam dan +24.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BULLSHARK (BSHARK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.39K$ 60.39K $ 60.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.39K$ 60.39K $ 60.39K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BULLSHARK ialah $ 60.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSHARK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.39K.