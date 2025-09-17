Bumper (BUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00144886 $ 0.00144886 $ 0.00144886 24J Rendah $ 0.00167355 $ 0.00167355 $ 0.00167355 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00144886$ 0.00144886 $ 0.00144886 24J Tinggi $ 0.00167355$ 0.00167355 $ 0.00167355 Sepanjang Masa $ 0.438225$ 0.438225 $ 0.438225 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -12.62% Perubahan Harga (7D) -8.16% Perubahan Harga (7D) -8.16%

Bumper (BUMP) harga masa nyata ialah $0.00145205. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUMP didagangkan antara $ 0.00144886 rendah dan $ 0.00167355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUMP sepanjang masa ialah $ 0.438225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUMP telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -12.62% dalam 24 jam dan -8.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bumper (BUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 284.14K$ 284.14K $ 284.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 363.01K$ 363.01K $ 363.01K Bekalan Peredaran 195.68M 195.68M 195.68M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa Bumper ialah $ 284.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUMP ialah 195.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 363.01K.