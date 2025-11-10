Bunana Harga Hari Ini

Harga langsung Bunana (BUNANA) hari ini ialah $ 0.00278008, dengan 3.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUNANA kepada USD penukaran adalah $ 0.00278008 setiap BUNANA.

Bunana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,780,083, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BUNANA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUNANA didagangkan antara $ 0.00266092 (rendah) dan $ 0.0028083 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00595379, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00114749.

Dalam prestasi jangka pendek, BUNANA dipindahkan +1.11% dalam sejam terakhir dan -4.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bunana (BUNANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bunana ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUNANA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.78M.