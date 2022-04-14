Tokenomik Bundles (BNDL)

Bundles (BNDL) Maklumat

Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins.

Laman Web Rasmi:
https://bundles.gg/

Bundles (BNDL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bundles (BNDL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 107.12K
$ 107.12K$ 107.12K
Jumlah Bekalan:
$ 897.38M
$ 897.38M$ 897.38M
Bekalan Edaran:
$ 655.89M
$ 655.89M$ 655.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 146.56K
$ 146.56K$ 146.56K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00199644
$ 0.00199644$ 0.00199644
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00016328
$ 0.00016328$ 0.00016328

Tokenomik Bundles (BNDL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bundles (BNDL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BNDL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BNDL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BNDL, terokai BNDL harga langsung token!

BNDL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BNDL? Halaman ramalan harga BNDL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.