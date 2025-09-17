Apakah itu BunkerCoin (BUNKER)

The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BunkerCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BunkerCoin (BUNKER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BunkerCoin (BUNKER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BunkerCoin.

Semak BunkerCoin ramalan harga sekarang!

BUNKER kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik BunkerCoin (BUNKER)

Memahami tokenomik BunkerCoin (BUNKER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUNKER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BunkerCoin (BUNKER) Berapakah nilai BunkerCoin (BUNKER) hari ini? Harga langsung BUNKER dalam USD ialah 0.00150955 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BUNKER ke USD? $ 0.00150955 . Lihat Harga semasa BUNKER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BunkerCoin? Had pasaran untuk BUNKER ialah $ 1.51M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BUNKER? Bekalan edaran BUNKER ialah 999.74M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUNKER? BUNKER mencapai harga ATH sebanyak 0.00863041 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUNKER? BUNKER melihat harga ATL sebanyak 0.00017991 USD . Berapakah jumlah dagangan BUNKER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUNKERialah -- USD . Adakah BUNKER akan naik lebih tinggi tahun ini? BUNKER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUNKERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BunkerCoin (BUNKER) Kemas Kini Industri Penting