Bunni Harga (BUNNI)
--
-0.23%
-9.63%
-9.63%
Bunni (BUNNI) harga masa nyata ialah $0.00447481. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUNNI didagangkan antara $ 0.00447034 rendah dan $ 0.00449334 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUNNI sepanjang masa ialah $ 0.02499457, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00248243.
Dari segi prestasi jangka pendek, BUNNI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan -9.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Bunni ialah $ 3.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUNNI ialah 690.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987710788.8524388. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.42M.
Pada hari ini, perubahan harga Bunni kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bunni kepada USD adalah $ -0.0029454286.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bunni kepada USD adalah $ -0.0029198730.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bunni kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.23%
|30 Hari
|$ -0.0029454286
|-65.82%
|60 Hari
|$ -0.0029198730
|-65.25%
|90 Hari
|$ 0
|--
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Bunni (BUNNI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bunni (BUNNI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bunni.
Semak Bunni ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Bunni (BUNNI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUNNI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.