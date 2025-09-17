Bunni (BUNNI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00447034 $ 0.00447034 $ 0.00447034 24J Rendah $ 0.00449334 $ 0.00449334 $ 0.00449334 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00447034$ 0.00447034 $ 0.00447034 24J Tinggi $ 0.00449334$ 0.00449334 $ 0.00449334 Sepanjang Masa $ 0.02499457$ 0.02499457 $ 0.02499457 Harga Terendah $ 0.00248243$ 0.00248243 $ 0.00248243 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.23% Perubahan Harga (7D) -9.63% Perubahan Harga (7D) -9.63%

Bunni (BUNNI) harga masa nyata ialah $0.00447481. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUNNI didagangkan antara $ 0.00447034 rendah dan $ 0.00449334 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUNNI sepanjang masa ialah $ 0.02499457, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00248243.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUNNI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan -9.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bunni (BUNNI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M Bekalan Peredaran 690.90M 690.90M 690.90M Jumlah Bekalan 987,710,788.8524388 987,710,788.8524388 987,710,788.8524388

Had Pasaran semasa Bunni ialah $ 3.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUNNI ialah 690.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987710788.8524388. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.42M.