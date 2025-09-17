Bunnie ($BUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00582441$ 0.00582441 $ 0.00582441 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Bunnie ($BUN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BUN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BUN sepanjang masa ialah $ 0.00582441, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BUN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bunnie ($BUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Bekalan Peredaran 986.68M 986.68M 986.68M Jumlah Bekalan 986,681,201.545729 986,681,201.545729 986,681,201.545729

Had Pasaran semasa Bunnie ialah $ 10.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BUN ialah 986.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 986681201.545729. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.93K.