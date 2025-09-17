BunnyPark Game (BG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00838662$ 0.00838662 $ 0.00838662 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) -5.24% Perubahan Harga (7D) -5.24%

BunnyPark Game (BG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BG sepanjang masa ialah $ 0.00838662, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan -5.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BunnyPark Game (BG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Bekalan Peredaran 995.41M 995.41M 995.41M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BunnyPark Game ialah $ 11.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BG ialah 995.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.47K.