Burger Money Harga Hari Ini

Harga langsung Burger Money (BURGERS) hari ini ialah --, dengan 0.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BURGERS kepada USD penukaran adalah -- setiap BURGERS.

Burger Money kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 52,344, dengan bekalan edaran sebanyak 91.63B BURGERS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BURGERS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000162, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BURGERS dipindahkan +1.79% dalam sejam terakhir dan -11.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Burger Money (BURGERS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.34K$ 52.34K $ 52.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.34K$ 52.34K $ 52.34K Bekalan Peredaran 91.63B 91.63B 91.63B Jumlah Bekalan 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Had Pasaran semasa Burger Money ialah $ 52.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BURGERS ialah 91.63B, dengan jumlah bekalan sebanyak 91633357230.0502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.34K.