Burkat Harga Hari Ini

Harga langsung Burkat (BURKAT) hari ini ialah $ 0.0000057, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BURKAT kepada USD penukaran adalah $ 0.0000057 setiap BURKAT.

Burkat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,695.33, dengan bekalan edaran sebanyak 998.35M BURKAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BURKAT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00039275, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000559.

Dalam prestasi jangka pendek, BURKAT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -26.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Burkat (BURKAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Bekalan Peredaran 998.35M 998.35M 998.35M Jumlah Bekalan 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

