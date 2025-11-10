Burn On Bags Harga Hari Ini

Harga langsung Burn On Bags (BURN) hari ini ialah $ 0.00001903, dengan 4.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BURN kepada USD penukaran adalah $ 0.00001903 setiap BURN.

Burn On Bags kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,707.11, dengan bekalan edaran sebanyak 825.57M BURN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BURN didagangkan antara $ 0.00001793 (rendah) dan $ 0.00001905 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00039824, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000635.

Dalam prestasi jangka pendek, BURN dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -27.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Burn On Bags (BURN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Bekalan Peredaran 825.57M 825.57M 825.57M Jumlah Bekalan 825,566,655.9348922 825,566,655.9348922 825,566,655.9348922

