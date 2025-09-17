Burncoin (BURN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03630203 $ 0.03630203 $ 0.03630203 24J Rendah $ 0.04618597 $ 0.04618597 $ 0.04618597 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03630203$ 0.03630203 $ 0.03630203 24J Tinggi $ 0.04618597$ 0.04618597 $ 0.04618597 Sepanjang Masa $ 0.177496$ 0.177496 $ 0.177496 Harga Terendah $ 0.01615564$ 0.01615564 $ 0.01615564 Perubahan Harga (1J) +9.36% Perubahan Harga (1D) +15.26% Perubahan Harga (7D) +91.29% Perubahan Harga (7D) +91.29%

Burncoin (BURN) harga masa nyata ialah $0.04609013. Sepanjang 24 jam yang lalu, BURN didagangkan antara $ 0.03630203 rendah dan $ 0.04618597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BURN sepanjang masa ialah $ 0.177496, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01615564.

Dari segi prestasi jangka pendek, BURN telah berubah sebanyak +9.36% sejak sejam yang lalu, +15.26% dalam 24 jam dan +91.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Burncoin (BURN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 921.65K$ 921.65K $ 921.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 967.83K$ 967.83K $ 967.83K Bekalan Peredaran 19.96M 19.96M 19.96M Jumlah Bekalan 20,955,084.53359614 20,955,084.53359614 20,955,084.53359614

Had Pasaran semasa Burncoin ialah $ 921.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BURN ialah 19.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20955084.53359614. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 967.83K.