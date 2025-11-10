Burning Jup Harga Hari Ini

Harga langsung Burning Jup (BURN) hari ini ialah $ 0.00219075, dengan 2.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BURN kepada USD penukaran adalah $ 0.00219075 setiap BURN.

Burning Jup kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 158,999, dengan bekalan edaran sebanyak 72.58M BURN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BURN didagangkan antara $ 0.00219075 (rendah) dan $ 0.00224444 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00350848, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00082187.

Dalam prestasi jangka pendek, BURN dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan -12.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Burning Jup (BURN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.00K$ 159.00K $ 159.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 213.77K$ 213.77K $ 213.77K Bekalan Peredaran 72.58M 72.58M 72.58M Jumlah Bekalan 97,577,450.351505 97,577,450.351505 97,577,450.351505

