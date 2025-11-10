Tokenomik Burning Jup (BURN)

Tokenomik Burning Jup (BURN)

Lihat cerapan utama tentang Burning Jup (BURN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:49:18 (UTC+8)
USD

Burning Jup (BURN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Burning Jup (BURN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 155.59K
Jumlah Bekalan:
$ 97.58M
Bekalan Edaran:
$ 72.58M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 209.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00350848
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00214375
Burning Jup (BURN) Maklumat

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

Laman Web Rasmi:
https://studio.jup.ag/tokens/AnRZ2wegdibrTSTZZbsF3JxwkGU5EMDYXnaRtSRyjups

Tokenomik Burning Jup (BURN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Burning Jup (BURN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BURN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BURN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BURN, terokai BURN harga langsung token!

BURN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BURN? Halaman ramalan harga BURN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

