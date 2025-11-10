Burning till 10M mc Harga Hari Ini

Harga langsung Burning till 10M mc (BURN) hari ini ialah $ 0.0000123, dengan 4.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BURN kepada USD penukaran adalah $ 0.0000123 setiap BURN.

Burning till 10M mc kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,422.8, dengan bekalan edaran sebanyak 928.38M BURN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BURN didagangkan antara $ 0.00001156 (rendah) dan $ 0.00001235 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00072946, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001138.

Dalam prestasi jangka pendek, BURN dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -11.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Burning till 10M mc (BURN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Bekalan Peredaran 928.38M 928.38M 928.38M Jumlah Bekalan 928,376,081.144505 928,376,081.144505 928,376,081.144505

Had Pasaran semasa Burning till 10M mc ialah $ 11.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BURN ialah 928.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 928376081.144505. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.42K.