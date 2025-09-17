Lagi Mengenai BURR

Burr Governance Token Harga (BURR)

1 BURR ke USD Harga Langsung:

$0.00211258
$0.00211258
-1.20%1D
Burr Governance Token (BURR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:25:04 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00204037
$ 0.00204037
24J Rendah
$ 0.00217625
$ 0.00217625
24J Tinggi

$ 0.00204037
$ 0.00204037

$ 0.00217625
$ 0.00217625

$ 0.03520368
$ 0.03520368

$ 0
$ 0

-0.77%

-1.73%

-30.52%

-30.52%

Burr Governance Token (BURR) harga masa nyata ialah $0.0021099. Sepanjang 24 jam yang lalu, BURR didagangkan antara $ 0.00204037 rendah dan $ 0.00217625 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BURR sepanjang masa ialah $ 0.03520368, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BURR telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -1.73% dalam 24 jam dan -30.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Burr Governance Token (BURR) Maklumat Pasaran

$ 154.06K
$ 154.06K

--
--

$ 190.13K
$ 190.13K

72.93M
72.93M

89,999,999.9999991
89,999,999.9999991

Had Pasaran semasa Burr Governance Token ialah $ 154.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BURR ialah 72.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 89999999.9999991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 190.13K.

Burr Governance Token (BURR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Burr Governance Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Burr Governance Token kepada USD adalah $ -0.0010972442.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Burr Governance Token kepada USD adalah $ -0.0014016897.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Burr Governance Token kepada USD adalah $ -0.006078897971144156.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.73%
30 Hari$ -0.0010972442-52.00%
60 Hari$ -0.0014016897-66.43%
90 Hari$ -0.006078897971144156-74.23%

Apakah itu Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

Burr Governance Token (BURR) Sumber

Laman Web Rasmi

Burr Governance Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Burr Governance Token (BURR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Burr Governance Token (BURR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Burr Governance Token.

Semak Burr Governance Token ramalan harga sekarang!

BURR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Burr Governance Token (BURR)

Memahami tokenomik Burr Governance Token (BURR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BURR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Burr Governance Token (BURR)

Berapakah nilai Burr Governance Token (BURR) hari ini?
Harga langsung BURR dalam USD ialah 0.0021099 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BURR ke USD?
Harga semasa BURR ke USD ialah $ 0.0021099. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Burr Governance Token?
Had pasaran untuk BURR ialah $ 154.06K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BURR?
Bekalan edaran BURR ialah 72.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BURR?
BURR mencapai harga ATH sebanyak 0.03520368 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BURR?
BURR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BURR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BURRialah -- USD.
Adakah BURR akan naik lebih tinggi tahun ini?
BURR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BURRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:25:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.