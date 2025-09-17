Burr Governance Token (BURR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00204037 $ 0.00204037 $ 0.00204037 24J Rendah $ 0.00217625 $ 0.00217625 $ 0.00217625 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00204037$ 0.00204037 $ 0.00204037 24J Tinggi $ 0.00217625$ 0.00217625 $ 0.00217625 Sepanjang Masa $ 0.03520368$ 0.03520368 $ 0.03520368 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) -1.73% Perubahan Harga (7D) -30.52% Perubahan Harga (7D) -30.52%

Burr Governance Token (BURR) harga masa nyata ialah $0.0021099. Sepanjang 24 jam yang lalu, BURR didagangkan antara $ 0.00204037 rendah dan $ 0.00217625 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BURR sepanjang masa ialah $ 0.03520368, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BURR telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -1.73% dalam 24 jam dan -30.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Burr Governance Token (BURR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 154.06K$ 154.06K $ 154.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K Bekalan Peredaran 72.93M 72.93M 72.93M Jumlah Bekalan 89,999,999.9999991 89,999,999.9999991 89,999,999.9999991

Had Pasaran semasa Burr Governance Token ialah $ 154.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BURR ialah 72.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 89999999.9999991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 190.13K.