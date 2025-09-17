Burrow (BRRR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00208831 $ 0.00208831 $ 0.00208831 24J Rendah $ 0.00220236 $ 0.00220236 $ 0.00220236 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00208831$ 0.00208831 $ 0.00208831 24J Tinggi $ 0.00220236$ 0.00220236 $ 0.00220236 Sepanjang Masa $ 0.02004956$ 0.02004956 $ 0.02004956 Harga Terendah $ 0.0001507$ 0.0001507 $ 0.0001507 Perubahan Harga (1J) -0.55% Perubahan Harga (1D) +4.81% Perubahan Harga (7D) -4.91% Perubahan Harga (7D) -4.91%

Burrow (BRRR) harga masa nyata ialah $0.00218871. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRRR didagangkan antara $ 0.00208831 rendah dan $ 0.00220236 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRRR sepanjang masa ialah $ 0.02004956, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001507.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRRR telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +4.81% dalam 24 jam dan -4.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Burrow (BRRR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Bekalan Peredaran 606.22M 606.22M 606.22M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Burrow ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRRR ialah 606.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.18M.