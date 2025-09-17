Burt (BURT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00046796 $ 0.00046796 $ 0.00046796 24J Rendah $ 0.00062308 $ 0.00062308 $ 0.00062308 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00046796$ 0.00046796 $ 0.00046796 24J Tinggi $ 0.00062308$ 0.00062308 $ 0.00062308 Sepanjang Masa $ 0.0089153$ 0.0089153 $ 0.0089153 Harga Terendah $ 0.00020103$ 0.00020103 $ 0.00020103 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +6.78% Perubahan Harga (7D) +18.77% Perubahan Harga (7D) +18.77%

Burt (BURT) harga masa nyata ialah $0.00049995. Sepanjang 24 jam yang lalu, BURT didagangkan antara $ 0.00046796 rendah dan $ 0.00062308 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BURT sepanjang masa ialah $ 0.0089153, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00020103.

Dari segi prestasi jangka pendek, BURT telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +6.78% dalam 24 jam dan +18.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Burt (BURT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 499.95K$ 499.95K $ 499.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 499.95K$ 499.95K $ 499.95K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Burt ialah $ 499.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BURT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 499.95K.