BUSD (BUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.988292 $ 0.988292 $ 0.988292 24J Rendah $ 0.999693 $ 0.999693 $ 0.999693 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.988292$ 0.988292 $ 0.988292 24J Tinggi $ 0.999693$ 0.999693 $ 0.999693 Sepanjang Masa $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Harga Terendah $ 0.112189$ 0.112189 $ 0.112189 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -0.07%

BUSD (BUSD) harga masa nyata ialah $0.998623. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUSD didagangkan antara $ 0.988292 rendah dan $ 0.999693 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUSD sepanjang masa ialah $ 2.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.112189.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUSD telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan -0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BUSD (BUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.89M$ 54.89M $ 54.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.89M$ 54.89M $ 54.89M Bekalan Peredaran 55.03M 55.03M 55.03M Jumlah Bekalan 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552

Had Pasaran semasa BUSD ialah $ 54.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUSD ialah 55.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 55026240.20594552. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.89M.