Bush Ripper Harga Hari Ini

Harga langsung Bush Ripper ($RIPPER) hari ini ialah --, dengan 6.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $RIPPER kepada USD penukaran adalah -- setiap $RIPPER.

Bush Ripper kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,539, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B $RIPPER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $RIPPER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000129, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, $RIPPER dipindahkan +1.46% dalam sejam terakhir dan -14.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bush Ripper ($RIPPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Bush Ripper ialah $ 33.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $RIPPER ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.54K.