Business Coin (BUSINESS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00130849 $ 0.00130849 $ 0.00130849 24J Rendah $ 0.00137123 $ 0.00137123 $ 0.00137123 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00130849$ 0.00130849 $ 0.00130849 24J Tinggi $ 0.00137123$ 0.00137123 $ 0.00137123 Sepanjang Masa $ 0.02849376$ 0.02849376 $ 0.02849376 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) -0.75% Perubahan Harga (7D) -4.21% Perubahan Harga (7D) -4.21%

Business Coin (BUSINESS) harga masa nyata ialah $0.00132213. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUSINESS didagangkan antara $ 0.00130849 rendah dan $ 0.00137123 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUSINESS sepanjang masa ialah $ 0.02849376, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUSINESS telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan -4.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Business Coin (BUSINESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 949.97M 949.97M 949.97M Jumlah Bekalan 949,973,142.65894 949,973,142.65894 949,973,142.65894

Had Pasaran semasa Business Coin ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUSINESS ialah 949.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949973142.65894. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.