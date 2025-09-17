Lagi Mengenai BUSINESS

Business Coin Logo

Business Coin Harga (BUSINESS)

Tidak tersenarai

1 BUSINESS ke USD Harga Langsung:

$0.00132213
$0.00132213$0.00132213
-0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Business Coin (BUSINESS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:56:40 (UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00130849
$ 0.00130849$ 0.00130849
24J Rendah
$ 0.00137123
$ 0.00137123$ 0.00137123
24J Tinggi

$ 0.00130849
$ 0.00130849$ 0.00130849

$ 0.00137123
$ 0.00137123$ 0.00137123

$ 0.02849376
$ 0.02849376$ 0.02849376

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-0.75%

-4.21%

-4.21%

Business Coin (BUSINESS) harga masa nyata ialah $0.00132213. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUSINESS didagangkan antara $ 0.00130849 rendah dan $ 0.00137123 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUSINESS sepanjang masa ialah $ 0.02849376, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUSINESS telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan -4.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Business Coin (BUSINESS) Maklumat Pasaran

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

949.97M
949.97M 949.97M

949,973,142.65894
949,973,142.65894 949,973,142.65894

Had Pasaran semasa Business Coin ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUSINESS ialah 949.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949973142.65894. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.

Business Coin (BUSINESS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Business Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Business Coin kepada USD adalah $ -0.0005388733.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Business Coin kepada USD adalah $ -0.0009050709.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Business Coin kepada USD adalah $ -0.0014640570846554613.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.75%
30 Hari$ -0.0005388733-40.75%
60 Hari$ -0.0009050709-68.45%
90 Hari$ -0.0014640570846554613-52.54%

Apakah itu Business Coin (BUSINESS)

It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Business Coin (BUSINESS) Sumber

Laman Web Rasmi

Business Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Business Coin (BUSINESS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Business Coin (BUSINESS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Business Coin.

Semak Business Coin ramalan harga sekarang!

BUSINESS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Business Coin (BUSINESS)

Memahami tokenomik Business Coin (BUSINESS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUSINESS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Business Coin (BUSINESS)

Berapakah nilai Business Coin (BUSINESS) hari ini?
Harga langsung BUSINESS dalam USD ialah 0.00132213 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BUSINESS ke USD?
Harga semasa BUSINESS ke USD ialah $ 0.00132213. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Business Coin?
Had pasaran untuk BUSINESS ialah $ 1.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BUSINESS?
Bekalan edaran BUSINESS ialah 949.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUSINESS?
BUSINESS mencapai harga ATH sebanyak 0.02849376 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUSINESS?
BUSINESS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BUSINESS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUSINESSialah -- USD.
Adakah BUSINESS akan naik lebih tinggi tahun ini?
BUSINESS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUSINESSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:56:40 (UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.