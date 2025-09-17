Busy (BUSY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.746078$ 0.746078 $ 0.746078 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.76% Perubahan Harga (1D) +1.23% Perubahan Harga (7D) +0.49% Perubahan Harga (7D) +0.49%

Busy (BUSY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUSY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUSY sepanjang masa ialah $ 0.746078, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUSY telah berubah sebanyak -0.76% sejak sejam yang lalu, +1.23% dalam 24 jam dan +0.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Busy (BUSY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 89.63K$ 89.63K $ 89.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 89.63K$ 89.63K $ 89.63K Bekalan Peredaran 255.00M 255.00M 255.00M Jumlah Bekalan 255,000,000.0 255,000,000.0 255,000,000.0

Had Pasaran semasa Busy ialah $ 89.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUSY ialah 255.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 255000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.63K.