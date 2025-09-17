Butter (BUTTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.46% Perubahan Harga (7D) +1.12% Perubahan Harga (7D) +1.12%

Butter (BUTTER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUTTER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUTTER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUTTER telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan +1.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Butter (BUTTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.89K$ 98.89K $ 98.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.89K$ 98.89K $ 98.89K Bekalan Peredaran 244.22B 244.22B 244.22B Jumlah Bekalan 244,221,256,770.0 244,221,256,770.0 244,221,256,770.0

Had Pasaran semasa Butter ialah $ 98.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUTTER ialah 244.22B, dengan jumlah bekalan sebanyak 244221256770.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.89K.