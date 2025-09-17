Buttercat (BUTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00966505$ 0.00966505 $ 0.00966505 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) +4.52% Perubahan Harga (7D) +4.52%

Buttercat (BUTT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUTT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUTT sepanjang masa ialah $ 0.00966505, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUTT telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +4.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Buttercat (BUTT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.50K$ 29.50K $ 29.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.50K$ 29.50K $ 29.50K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,159.0 999,995,159.0 999,995,159.0

Had Pasaran semasa Buttercat ialah $ 29.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUTT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995159.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.50K.