Bux The Rabbit Harga Hari Ini

Harga langsung Bux The Rabbit (BUX) hari ini ialah $ 0.00004954, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUX kepada USD penukaran adalah $ 0.00004954 setiap BUX.

Bux The Rabbit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 49,540, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BUX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00073564, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001685.

Dalam prestasi jangka pendek, BUX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -20.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bux The Rabbit (BUX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.54K$ 49.54K $ 49.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.54K$ 49.54K $ 49.54K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

