buy and sleep (SLEEPCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.81% Perubahan Harga (1D) -2.39% Perubahan Harga (7D) +4.53% Perubahan Harga (7D) +4.53%

buy and sleep (SLEEPCOIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLEEPCOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLEEPCOIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLEEPCOIN telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, -2.39% dalam 24 jam dan +4.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

buy and sleep (SLEEPCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,923,300.29 999,923,300.29 999,923,300.29

Had Pasaran semasa buy and sleep ialah $ 13.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLEEPCOIN ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999923300.29. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.85K.