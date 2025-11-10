BUY THE HAT Harga Hari Ini

Harga langsung BUY THE HAT (BTH) hari ini ialah --, dengan 0.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTH kepada USD penukaran adalah -- setiap BTH.

BUY THE HAT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 395,431, dengan bekalan edaran sebanyak 978.95M BTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01883819, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BTH dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -52.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BUY THE HAT (BTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 395.43K$ 395.43K $ 395.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 395.43K$ 395.43K $ 395.43K Bekalan Peredaran 978.95M 978.95M 978.95M Jumlah Bekalan 978,954,043.2403 978,954,043.2403 978,954,043.2403

Had Pasaran semasa BUY THE HAT ialah $ 395.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTH ialah 978.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 978954043.2403. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 395.43K.