Buy The News Harga Hari Ini

Harga langsung Buy The News (NEWS) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEWS kepada USD penukaran adalah -- setiap NEWS.

Buy The News kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,377.19, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M NEWS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEWS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NEWS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Buy The News (NEWS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,978,737.089303 999,978,737.089303 999,978,737.089303

Had Pasaran semasa Buy The News ialah $ 6.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEWS ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999978737.089303. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.38K.