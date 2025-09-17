Buz Economy (BUZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.058362 $ 0.058362 $ 0.058362 24J Rendah $ 0.058801 $ 0.058801 $ 0.058801 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.058362$ 0.058362 $ 0.058362 24J Tinggi $ 0.058801$ 0.058801 $ 0.058801 Sepanjang Masa $ 0.646605$ 0.646605 $ 0.646605 Harga Terendah $ 0.058362$ 0.058362 $ 0.058362 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.26% Perubahan Harga (7D) -13.07% Perubahan Harga (7D) -13.07%

Buz Economy (BUZ) harga masa nyata ialah $0.058735. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUZ didagangkan antara $ 0.058362 rendah dan $ 0.058801 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUZ sepanjang masa ialah $ 0.646605, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.058362.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUZ telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan -13.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Buz Economy (BUZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 881.03K$ 881.03K $ 881.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 881.03K$ 881.03K $ 881.03K Bekalan Peredaran 15.00M 15.00M 15.00M Jumlah Bekalan 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Had Pasaran semasa Buz Economy ialah $ 881.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUZ ialah 15.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 881.03K.