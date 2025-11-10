BVM Harga Hari Ini

Harga langsung BVM (BVM) hari ini ialah $ 0.01072253, dengan 0.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BVM kepada USD penukaran adalah $ 0.01072253 setiap BVM.

BVM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 267,364, dengan bekalan edaran sebanyak 24.82M BVM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BVM didagangkan antara $ 0.01008691 (rendah) dan $ 0.01311181 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.94, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0089956.

Dalam prestasi jangka pendek, BVM dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -7.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BVM (BVM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 267.36K$ 267.36K $ 267.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Bekalan Peredaran 24.82M 24.82M 24.82M Jumlah Bekalan 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Had Pasaran semasa BVM ialah $ 267.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BVM ialah 24.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99741589.87. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.