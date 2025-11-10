Bware Harga Hari Ini

Harga langsung Bware (INFRA) hari ini ialah $ 0.082658, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INFRA kepada USD penukaran adalah $ 0.082658 setiap INFRA.

Bware kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 415,165, dengan bekalan edaran sebanyak 5.01M INFRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INFRA didagangkan antara $ 0.082647 (rendah) dan $ 0.082921 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.45, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.075134.

Dalam prestasi jangka pendek, INFRA dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -2.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bware (INFRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 415.17K$ 415.17K $ 415.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M Bekalan Peredaran 5.01M 5.01M 5.01M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Bware ialah $ 415.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INFRA ialah 5.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.29M.