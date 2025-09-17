Lagi Mengenai BWOB

BWOB Harga (BWOB)

Tidak tersenarai

1 BWOB ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
BWOB (BWOB) Carta Harga Langsung
BWOB (BWOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.85%

+4.85%

BWOB (BWOB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BWOB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BWOB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BWOB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BWOB (BWOB) Maklumat Pasaran

$ 21.63K
$ 21.63K$ 21.63K

--
----

$ 21.63K
$ 21.63K$ 21.63K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Had Pasaran semasa BWOB ialah $ 21.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BWOB ialah 690.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.63K.

BWOB (BWOB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BWOB kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BWOB kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BWOB kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BWOB kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-10.98%
60 Hari$ 0-16.52%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BWOB (BWOB)

Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BWOB (BWOB) Sumber

Laman Web Rasmi

BWOB Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BWOB (BWOB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BWOB (BWOB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BWOB.

Semak BWOB ramalan harga sekarang!

BWOB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BWOB (BWOB)

Memahami tokenomik BWOB (BWOB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BWOB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BWOB (BWOB)

Berapakah nilai BWOB (BWOB) hari ini?
Harga langsung BWOB dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BWOB ke USD?
Harga semasa BWOB ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BWOB?
Had pasaran untuk BWOB ialah $ 21.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BWOB?
Bekalan edaran BWOB ialah 690.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BWOB?
BWOB mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BWOB?
BWOB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BWOB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BWOBialah -- USD.
Adakah BWOB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BWOB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BWOBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.