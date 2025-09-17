Bwull (BWULL) Maklumat Harga (USD)

Bwull (BWULL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BWULL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BWULL sepanjang masa ialah $ 0.00350714, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BWULL telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -1.08% dalam 24 jam dan +3.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bwull (BWULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.72K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.72K Bekalan Peredaran 999.61M Jumlah Bekalan 999,609,473.297738

Had Pasaran semasa Bwull ialah $ 42.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BWULL ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999609473.297738. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.72K.