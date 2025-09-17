bXNF (BXNF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Harga Terendah $ 0.01252311$ 0.01252311 $ 0.01252311 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

bXNF (BXNF) harga masa nyata ialah $0.01253947. Sepanjang 24 jam yang lalu, BXNF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BXNF sepanjang masa ialah $ 2.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01252311.

Dari segi prestasi jangka pendek, BXNF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bXNF (BXNF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K Bekalan Peredaran 407.74K 407.74K 407.74K Jumlah Bekalan 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144

Had Pasaran semasa bXNF ialah $ 5.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BXNF ialah 407.74K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3771521.89206144. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.29K.