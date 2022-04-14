Tokenomik bXNF (BXNF)

Lihat cerapan utama tentang bXNF (BXNF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

bXNF (BXNF) Maklumat

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

Laman Web Rasmi:
https://xenify.io
Kertas putih:
https://github.com/xenify-io/litepaper

bXNF (BXNF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk bXNF (BXNF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.11K
Jumlah Bekalan:
$ 3.77M
Bekalan Edaran:
$ 407.74K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 47.29K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.04
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01252311
Harga Semasa:
$ 0.01253947
Tokenomik bXNF (BXNF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik bXNF (BXNF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BXNF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BXNF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BXNF, terokai BXNF harga langsung token!

BXNF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BXNF? Halaman ramalan harga BXNF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.