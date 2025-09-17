Lagi Mengenai BBSOL

Maklumat Harga BBSOL

Laman Web Rasmi BBSOL

Tokenomik BBSOL

Ramalan Harga BBSOL

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bybit Staked SOL Logo

Bybit Staked SOL Harga (BBSOL)

Tidak tersenarai

1 BBSOL ke USD Harga Langsung:

$261.29
$261.29$261.29
+1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bybit Staked SOL (BBSOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:47:16 (UTC+8)

Bybit Staked SOL (BBSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 256.54
$ 256.54$ 256.54
24J Rendah
$ 265.58
$ 265.58$ 265.58
24J Tinggi

$ 256.54
$ 256.54$ 256.54

$ 265.58
$ 265.58$ 265.58

$ 308.6
$ 308.6$ 308.6

$ 103.09
$ 103.09$ 103.09

-0.32%

+1.05%

+8.84%

+8.84%

Bybit Staked SOL (BBSOL) harga masa nyata ialah $261.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBSOL didagangkan antara $ 256.54 rendah dan $ 265.58 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBSOL sepanjang masa ialah $ 308.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 103.09.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBSOL telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +1.05% dalam 24 jam dan +8.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bybit Staked SOL (BBSOL) Maklumat Pasaran

$ 500.20M
$ 500.20M$ 500.20M

--
----

$ 500.20M
$ 500.20M$ 500.20M

1.91M
1.91M 1.91M

1,914,778.981325235
1,914,778.981325235 1,914,778.981325235

Had Pasaran semasa Bybit Staked SOL ialah $ 500.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBSOL ialah 1.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1914778.981325235. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 500.20M.

Bybit Staked SOL (BBSOL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bybit Staked SOL kepada USD adalah $ +2.72.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bybit Staked SOL kepada USD adalah $ +62.1130959440.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bybit Staked SOL kepada USD adalah $ +90.6142875300.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bybit Staked SOL kepada USD adalah $ +101.5889600282459.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.72+1.05%
30 Hari$ +62.1130959440+23.77%
60 Hari$ +90.6142875300+34.67%
90 Hari$ +101.5889600282459+63.59%

Apakah itu Bybit Staked SOL (BBSOL)

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bybit Staked SOL (BBSOL) Sumber

Laman Web Rasmi

Bybit Staked SOL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bybit Staked SOL (BBSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bybit Staked SOL (BBSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bybit Staked SOL.

Semak Bybit Staked SOL ramalan harga sekarang!

BBSOL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bybit Staked SOL (BBSOL)

Memahami tokenomik Bybit Staked SOL (BBSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BBSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bybit Staked SOL (BBSOL)

Berapakah nilai Bybit Staked SOL (BBSOL) hari ini?
Harga langsung BBSOL dalam USD ialah 261.34 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BBSOL ke USD?
Harga semasa BBSOL ke USD ialah $ 261.34. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bybit Staked SOL?
Had pasaran untuk BBSOL ialah $ 500.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BBSOL?
Bekalan edaran BBSOL ialah 1.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BBSOL?
BBSOL mencapai harga ATH sebanyak 308.6 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BBSOL?
BBSOL melihat harga ATL sebanyak 103.09 USD.
Berapakah jumlah dagangan BBSOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BBSOLialah -- USD.
Adakah BBSOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
BBSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BBSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:47:16 (UTC+8)

Bybit Staked SOL (BBSOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.