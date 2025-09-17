Bybit Staked SOL (BBSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 256.54 $ 256.54 $ 256.54 24J Rendah $ 265.58 $ 265.58 $ 265.58 24J Tinggi 24J Rendah $ 256.54$ 256.54 $ 256.54 24J Tinggi $ 265.58$ 265.58 $ 265.58 Sepanjang Masa $ 308.6$ 308.6 $ 308.6 Harga Terendah $ 103.09$ 103.09 $ 103.09 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) +1.05% Perubahan Harga (7D) +8.84% Perubahan Harga (7D) +8.84%

Bybit Staked SOL (BBSOL) harga masa nyata ialah $261.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBSOL didagangkan antara $ 256.54 rendah dan $ 265.58 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBSOL sepanjang masa ialah $ 308.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 103.09.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBSOL telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +1.05% dalam 24 jam dan +8.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bybit Staked SOL (BBSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 500.20M$ 500.20M $ 500.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 500.20M$ 500.20M $ 500.20M Bekalan Peredaran 1.91M 1.91M 1.91M Jumlah Bekalan 1,914,778.981325235 1,914,778.981325235 1,914,778.981325235

Had Pasaran semasa Bybit Staked SOL ialah $ 500.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBSOL ialah 1.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1914778.981325235. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 500.20M.