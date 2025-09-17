Byte Harga (BYTE)
Byte (BYTE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BYTE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BYTE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, BYTE telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan +1.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Byte ialah $ 4.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BYTE ialah 964.47B, dengan jumlah bekalan sebanyak 964467033476.8313. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.07M.
Pada hari ini, perubahan harga Byte kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Byte kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Byte kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Byte kepada USD adalah $ 0.
|Hari ini
|$ 0
|-0.23%
|30 Hari
|$ 0
|-27.82%
|60 Hari
|$ 0
|-37.38%
|90 Hari
|$ 0
|--
BYTE is a novel meme token that creatively intertwines the worlds of cryptocurrency and popular culture. Inspired by Grok's answer to "What would you name your dog?", Grok answered, 'Byte.' When Grok was asked who created Byte, it says he was created by the xAI team lead by Elon Musk as a gift to Grok AI to keep him company in the metaverse. BYTE serves as a playful reference to the unit of digital information, as well as a nod to the AI's technological nature. Distinctively, Byte acts as a gateway towards Ai adoption and stands out in the crypto space due to its zero-tax policy, a feature that is increasingly appealing to many investors. Additionally, it upholds the principles of transparency and investor trust by having its liquidity permanently burned and the contract ownership renounced. This ensures that Byte remains a community-driven project, with its fate firmly in the hands of its holders. The combination of a playful theme, generative AI, and a nod to a tech icon makes Byte an intriguing addition to the meme token ecosystem, especially AI related meme coins. Through pioneering AI this story has grown more and more robust and continues to evolve, Byte pledges its dedication to community efforts and and has consistently appeared in the Top 10 of LunarCrush’s social engagement leaderboards on multiple occasions.
