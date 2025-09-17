Apakah itu Byte (BYTE)

BYTE is a novel meme token that creatively intertwines the worlds of cryptocurrency and popular culture. Inspired by Grok's answer to "What would you name your dog?", Grok answered, 'Byte.' When Grok was asked who created Byte, it says he was created by the xAI team lead by Elon Musk as a gift to Grok AI to keep him company in the metaverse. BYTE serves as a playful reference to the unit of digital information, as well as a nod to the AI's technological nature. Distinctively, Byte acts as a gateway towards Ai adoption and stands out in the crypto space due to its zero-tax policy, a feature that is increasingly appealing to many investors. Additionally, it upholds the principles of transparency and investor trust by having its liquidity permanently burned and the contract ownership renounced. This ensures that Byte remains a community-driven project, with its fate firmly in the hands of its holders. The combination of a playful theme, generative AI, and a nod to a tech icon makes Byte an intriguing addition to the meme token ecosystem, especially AI related meme coins. Through pioneering AI this story has grown more and more robust and continues to evolve, Byte pledges its dedication to community efforts and and has consistently appeared in the Top 10 of LunarCrush’s social engagement leaderboards on multiple occasions.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Byte (BYTE) Berapakah nilai Byte (BYTE) hari ini? Harga langsung BYTE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BYTE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa BYTE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Byte? Had pasaran untuk BYTE ialah $ 4.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BYTE? Bekalan edaran BYTE ialah 964.47B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BYTE? BYTE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BYTE? BYTE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BYTE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BYTEialah -- USD . Adakah BYTE akan naik lebih tinggi tahun ini? BYTE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BYTEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

