BYUSD Harga Hari Ini

Harga langsung BYUSD (BYUSD) hari ini ialah $ 0.999328, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BYUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.999328 setiap BYUSD.

BYUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,540,498, dengan bekalan edaran sebanyak 10.55M BYUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BYUSD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.502942.

Dalam prestasi jangka pendek, BYUSD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -0.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BYUSD (BYUSD) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa BYUSD ialah $ 10.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BYUSD ialah 10.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10547583.359982. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.54M.