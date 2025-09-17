bZx Protocol (BZRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Harga Terendah $ 0.00110095$ 0.00110095 $ 0.00110095 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

bZx Protocol (BZRX) harga masa nyata ialah $0.00287381. Sepanjang 24 jam yang lalu, BZRX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BZRX sepanjang masa ialah $ 1.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110095.

Dari segi prestasi jangka pendek, BZRX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bZx Protocol (BZRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Bekalan Peredaran 980.78M 980.78M 980.78M Jumlah Bekalan 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0

Had Pasaran semasa bZx Protocol ialah $ 2.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BZRX ialah 980.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1030000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.96M.