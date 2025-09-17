Lagi Mengenai BZRX

bZx Protocol Harga (BZRX)

1 BZRX ke USD Harga Langsung:

$0.00287381
$0.00287381$0.00287381
0.00%1D
USD
bZx Protocol (BZRX) Carta Harga Langsung
bZx Protocol (BZRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 0.00110095
$ 0.00110095$ 0.00110095

0.00%

0.00%

bZx Protocol (BZRX) harga masa nyata ialah $0.00287381. Sepanjang 24 jam yang lalu, BZRX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BZRX sepanjang masa ialah $ 1.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110095.

Dari segi prestasi jangka pendek, BZRX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bZx Protocol (BZRX) Maklumat Pasaran

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

980.78M
980.78M 980.78M

1,030,000,000.0
1,030,000,000.0 1,030,000,000.0

Had Pasaran semasa bZx Protocol ialah $ 2.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BZRX ialah 980.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1030000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.96M.

bZx Protocol (BZRX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga bZx Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga bZx Protocol kepada USD adalah $ +0.0003020075.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga bZx Protocol kepada USD adalah $ +0.0009954182.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga bZx Protocol kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0003020075+10.51%
60 Hari$ +0.0009954182+34.64%
90 Hari$ 0--

Apakah itu bZx Protocol (BZRX)

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

bZx Protocol (BZRX) Sumber

Laman Web Rasmi

bZx Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai bZx Protocol (BZRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset bZx Protocol (BZRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk bZx Protocol.

Semak bZx Protocol ramalan harga sekarang!

BZRX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik bZx Protocol (BZRX)

Memahami tokenomik bZx Protocol (BZRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BZRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai bZx Protocol (BZRX)

Berapakah nilai bZx Protocol (BZRX) hari ini?
Harga langsung BZRX dalam USD ialah 0.00287381 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BZRX ke USD?
Harga semasa BZRX ke USD ialah $ 0.00287381. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran bZx Protocol?
Had pasaran untuk BZRX ialah $ 2.82M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BZRX?
Bekalan edaran BZRX ialah 980.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BZRX?
BZRX mencapai harga ATH sebanyak 1.64 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BZRX?
BZRX melihat harga ATL sebanyak 0.00110095 USD.
Berapakah jumlah dagangan BZRX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BZRXialah -- USD.
Adakah BZRX akan naik lebih tinggi tahun ini?
BZRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BZRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.