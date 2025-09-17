c0x (CZRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00540541 $ 0.00540541 $ 0.00540541 24J Rendah $ 0.00560491 $ 0.00560491 $ 0.00560491 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00540541$ 0.00540541 $ 0.00540541 24J Tinggi $ 0.00560491$ 0.00560491 $ 0.00560491 Sepanjang Masa $ 0.282705$ 0.282705 $ 0.282705 Harga Terendah $ 0.00256919$ 0.00256919 $ 0.00256919 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) +1.11% Perubahan Harga (7D) -5.45% Perubahan Harga (7D) -5.45%

c0x (CZRX) harga masa nyata ialah $0.00548033. Sepanjang 24 jam yang lalu, CZRX didagangkan antara $ 0.00540541 rendah dan $ 0.00560491 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CZRX sepanjang masa ialah $ 0.282705, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00256919.

Dari segi prestasi jangka pendek, CZRX telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, +1.11% dalam 24 jam dan -5.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

c0x (CZRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 759.70K$ 759.70K $ 759.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 759.70K$ 759.70K $ 759.70K Bekalan Peredaran 138.11M 138.11M 138.11M Jumlah Bekalan 138,111,789.693986 138,111,789.693986 138,111,789.693986

Had Pasaran semasa c0x ialah $ 759.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CZRX ialah 138.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 138111789.693986. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 759.70K.