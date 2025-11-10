c8ntinuum Harga Hari Ini

Harga langsung c8ntinuum (CTM) hari ini ialah $ 0.04060216, dengan 2.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CTM kepada USD penukaran adalah $ 0.04060216 setiap CTM.

c8ntinuum kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,492,973, dengan bekalan edaran sebanyak 824.93M CTM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CTM didagangkan antara $ 0.04060069 (rendah) dan $ 0.04338724 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.11106, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0080516.

Dalam prestasi jangka pendek, CTM dipindahkan -4.01% dalam sejam terakhir dan -10.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

c8ntinuum (CTM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.49M$ 33.49M $ 33.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.09M$ 36.09M $ 36.09M Bekalan Peredaran 824.93M 824.93M 824.93M Jumlah Bekalan 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089

Had Pasaran semasa c8ntinuum ialah $ 33.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTM ialah 824.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888888360.4576089. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.09M.