CacheDrop Harga Hari Ini

Harga langsung CacheDrop (CACHE) hari ini ialah $ 0.00002597, dengan 4.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CACHE kepada USD penukaran adalah $ 0.00002597 setiap CACHE.

CacheDrop kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,966, dengan bekalan edaran sebanyak 999.88M CACHE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CACHE didagangkan antara $ 0.00002445 (rendah) dan $ 0.00002597 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00014666, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002316.

Dalam prestasi jangka pendek, CACHE dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -9.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CacheDrop (CACHE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Had Pasaran semasa CacheDrop ialah $ 25.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CACHE ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999880289.0938786. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.97K.