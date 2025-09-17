CAD Coin (CADC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.724251 $ 0.724251 $ 0.724251 24J Rendah $ 0.727602 $ 0.727602 $ 0.727602 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.724251$ 0.724251 $ 0.724251 24J Tinggi $ 0.727602$ 0.727602 $ 0.727602 Sepanjang Masa $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Harga Terendah $ 0.481646$ 0.481646 $ 0.481646 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +0.26% Perubahan Harga (7D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +0.59%

CAD Coin (CADC) harga masa nyata ialah $0.726158. Sepanjang 24 jam yang lalu, CADC didagangkan antara $ 0.724251 rendah dan $ 0.727602 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CADC sepanjang masa ialah $ 1.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.481646.

Dari segi prestasi jangka pendek, CADC telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan +0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CAD Coin (CADC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 771.16K$ 771.16K $ 771.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 771.16K$ 771.16K $ 771.16K Bekalan Peredaran 1.06M 1.06M 1.06M Jumlah Bekalan 1,061,966.05106751 1,061,966.05106751 1,061,966.05106751

Had Pasaran semasa CAD Coin ialah $ 771.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CADC ialah 1.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1061966.05106751. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 771.16K.