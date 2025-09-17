CADAI (CADAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01071627 $ 0.01071627 $ 0.01071627 24J Rendah $ 0.01249557 $ 0.01249557 $ 0.01249557 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01071627$ 0.01071627 $ 0.01071627 24J Tinggi $ 0.01249557$ 0.01249557 $ 0.01249557 Sepanjang Masa $ 0.378584$ 0.378584 $ 0.378584 Harga Terendah $ 0.01071627$ 0.01071627 $ 0.01071627 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -3.20% Perubahan Harga (7D) -3.82% Perubahan Harga (7D) -3.82%

CADAI (CADAI) harga masa nyata ialah $0.01203787. Sepanjang 24 jam yang lalu, CADAI didagangkan antara $ 0.01071627 rendah dan $ 0.01249557 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CADAI sepanjang masa ialah $ 0.378584, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01071627.

Dari segi prestasi jangka pendek, CADAI telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -3.20% dalam 24 jam dan -3.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CADAI (CADAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K Bekalan Peredaran 14.52M 14.52M 14.52M Jumlah Bekalan 14,519,742.99254159 14,519,742.99254159 14,519,742.99254159

Had Pasaran semasa CADAI ialah $ 174.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CADAI ialah 14.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14519742.99254159. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 174.88K.