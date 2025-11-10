Caesar Harga Hari Ini

Harga langsung Caesar (CAESAR) hari ini ialah $ 0.00894098, dengan 1.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAESAR kepada USD penukaran adalah $ 0.00894098 setiap CAESAR.

Caesar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,941,633, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M CAESAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAESAR didagangkan antara $ 0.00858755 (rendah) dan $ 0.00902603 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02986281, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00704573.

Dalam prestasi jangka pendek, CAESAR dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -8.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Caesar (CAESAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.94M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.94M Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,894.3282104

